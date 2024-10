Candidatez pour le projet Elyssa , un fonds d’aide à la création pour soutenir la scène artistique tunisienne

Le projet Elyssa , un fonds d’aide à la création pour soutenir la scène artistique tunisienne est lancé par l‘Institut français de Tunisie (IFT). Ce fonds vise à venir en aide aux artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques. Ce projet innovant a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Le fonds Elyssa s’adresse aux artistes visuels et aux musiciens résidant en Tunisie, avec pour objectifs d’identifier et de soutenir des projets novateurs et audacieux et de promouvoir l’entrepreneuriat culturel dans le pays.

Via quatre appels à candidatures, deux pour les musiques et deux pour les arts visuels, 30 projets seront sélectionnés. Les artistes bénéficieront alors d’un accompagnement sur mesure, destiné à les guider dans leur processus de création, à renforcer leur visibilité et à favoriser la diffusion de leurs œuvres. De plus, un appui financier et logistique sera apporté aux artistes, adapté en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.

Un comité de professionnels associés à l’Institut français de Tunisie, composé de figures renommées de la scène artistique tunisienne, française et internationale, aura la responsabilité de sélectionner les projets.

Ce comité inclut des artistes, des représentants de festivals, de centres d’art et de galeries, des commissaires d’exposition et experts sectoriels afin de garantir une approche inclusive et collaborative dans la sélection.

Le projet Elyssa se décline en trois phases clés :

Phase d’idéation, (Janvier-Février 2025) : exclusivement dédiée aux artistes émergents, cette phase permettra aux créateurs de développer leurs projets en partenariat avec des structures d’incubation spécialisées.

Phase de production, (Juin 2025) : les artistes émergents et confirmés concrétiseront leurs projets au sein de résidences artistiques partenaires, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé avec l’intervention de mentors, conseillers artistiques et/ou experts du secteur.

Phase de diffusion, (Juin à octobre 2025) : les projets seront diffusés en Tunisie et/ou à l’international en fonction des opportunités, avec le soutien de programmateurs et de partenaires de diffusion.

Le 24 octobre 2024 marque le lancement des premiers appels à candidatures, à destination des artistes émergents des secteurs des arts visuels et des musiques. L’annonce des lauréats sera fait mi-décembre 2024. Début mars 2025 se fera le lancement des deuxièmes appels à candidatures pour les artistes confirmés avec annonce des lauréats en Mai 2025.

L’Institut français de Tunisie invite les artistes visuels et les musiciens en début de carrière à soumettre leur candidature avant le 21 novembre 2024 pour bénéficier de cet accompagnement unique. Les critères d’éligibilité et de sélection ainsi que les détails des appels à candidatures sont à découvrir sur le site d’Elyssa.

Comment candidater pour faire partie du projet Elyssa?

Les candidatures sont à déposer en ligne sur le site du projet Elyssa. Les artistes doivent fournir un dossier complet incluant entre autres un CV, un portfolio ainsi qu’une note d’intention présentant leur projet artistique. Les binômes d’artistes sont éligibles.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter l’équipe culturelle de l’Institut français de Tunisie à projetelyssa@institutfrancais-tunisie.com.

Tekiano avec communiqué

