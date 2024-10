Le modèle d’IA Orion d’Open AI se présente 100 fois plus puissant que GPT-4. C’est ce qui est annoncé par Open AI, l’entreprise américaine d’intelligence artificielle de Sam Altman qui précise qu’elle désire lancer sa nouvelle IA avant la fin de décembre 2024.

Ce prochain modèle avancé de langage de OpenAI serait conçu pour être bien plus puissant que GPT-4 et même GPT-4o grâce à des améliorations en matière de compréhension et de génération de texte. Il devrait également intégrer des capacités multimodales, permettant de traiter des textes, des images, et potentiellement des vidéos.

Ce modèle repose en partie sur les avancées du projet « Strawberry » ou « o1 », qui se concentre sur un raisonnement plus sophistiqué et génère des données synthétiques pour améliorer l’entraînement d’Orion.

L’objectif de l’entreprise est de combiner ses modèles de langage (LLM) au fil du temps pour créer un modèle encore plus performant, qui pourrait éventuellement être appelé intelligence générale artificielle (AGI). Cette intelligence serait capable de rivaliser avec l’intelligence humaine dans un large éventail de tâches.

La stratégie d’OpenAI avec Orion se distingue par une collaboration avec Microsoft, qui devrait déployer le modèle via Azure pour des clients choisis avant sa sortie publique, précise le site spécialisé Techstory.

Cependant, il n’est pas encore confirmé si Orion portera le nom de GPT-5 ou un autre titre. Son lancement, prévu d’ici la fin de 2024, pourrait marquer une avancée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec des applications possibles dans divers secteurs, de la recherche à l’industrie, et en rapprochant la notion d’intelligence générale artificielle (AGI)​.

