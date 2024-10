Projet pilote Vers un hôtel 0 plastique à usage unique en Tunisie déployé à l’hôtel La Badira à Hammamet

La clôture du projet pilote “Vers un hôtel 0 plastique à usage unique”, déployé à l’hôtel La Badira à Hammamet, membre des Leading Hotels of the World, a été organisée par le Collège d’Entreprises BeMed à travers un un workshop à Hammamet.

Cet événement a marqué la réussite de l’adaptation en Tunisie d’une méthode déjà éprouvée en France, et a mis en lumière les avantages économiques et environnementaux d’une telle démarche pour le secteur hôtelier et le tourisme tunisien.

Alors que l’objectif du précédent projet en France se concentrait sur la réduction des plastiques à usage unique en contact direct avec les clients, La Badira avait déjà franchi cette étape. Le projet en Tunisie a donc mis l’accent sur la réduction des plastiques en back-office, notamment en cuisine, avec des répercussions positives sur l’efficacité opérationnelle, les coûts et la gestion circulaire des déchets générés.

Les grands résultats du projet pilote :

L’expérience de La Badira visant à sortir progressivement des plastiques à usage unique montre que des changements de pratiques conséquents en back-office sont possibles !

Cinq emballages en plastique à usage unique ont été ciblés : les barquettes de conservation alimentaire, les capsules de café, les films alimentaires, les emballages de pâtes et les sachets de stockage des produits traditionnels achetés en vrac.

En 3 mois, pour les 5 articles en plastiques à usage unique ciblés :

– Le projet a permis d’éviter 2050 barquettes, 529 capsules, 108 sachets et 1,4 km de film plastique !

– 150 kg/an de déchets plastiques d’emballage de pâte- auparavant non triés – pourront être collectés et recyclés.

– Les investissements financiers sont rentabilisés en moins de 3 mois.

– Le personnel s’engage et est satisfait de la démarche.

– Les clients sont satisfaits.

Avantages économiques

Les enjeux économiques ont été pleinement intégrés dans le projet et pris en compte dans la mesure de son impact. Pour chaque solution, nous avons calculé les économies réalisées, permettant ainsi d’évaluer précisément les avantages financiers des solutions testées.

Projection sur 1 an : Après ces trois mois de test, on peut estimer qu’une économie annuelle de 6 789 dinars tunisiens pourrait être réalisée, sur la base d’un investissement initial faible.

Préserver l’environnement et protéger la beauté des zones touristiques contribue également à maintenir la dynamique économique du territoire et du secteur du tourisme en Tunisie.

Le Collège des hôtels à Hammamet : une approche collective pour un tourisme durable

Pour renforcer l’impact du projet à Hammamet, un Collège des Hôtels a été créé par des partenaires clés, notamment le Groupe Iberostar, BeMed, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), et l’association Active Citizens for Development (ACD).

Cet effort de collaboration vise à promouvoir une approche holistique de la gestion des déchets et des pratiques de durabilité, y compris l’élimination des plastiques à usage unique, tout en abordant un éventail plus large de préoccupations environnementales. Un Collège des hôtels a également été créé à Monastir pour cibler les mêmes objectifs.

Une méthodologie accessible gratuitement pour tous les hôteliers

Ce workshop a été l’occasion pour des hôteliers tunisiens de découvrir la méthode clé en main et les résultats obtenus. Grâce au nouveau « Guide pour une adaptation réussie » qui a été présenté lors du workshop, les hôteliers ont pu découvrir les clés pour répliquer la démarche dans leur propre établissement.

Les perspectives à venir :

La Badira : Les équipes de l’hôtel poursuivront leurs efforts continus pour réduire l’utilisation des plastiques à usage unique, tout en s’assurant que les alternatives mises en place sont durables à travers des investissements à long terme. La satisfaction des employés et des clients demeure une priorité.

Actions collectives : Face à l’accroissement des exigences environnementales, tant de la part des législateurs que des clients, de nombreux hôteliers cherchent à réduire leur empreinte plastique et à améliorer la gestion des déchets au sein de leurs établissements. BeMed espère que la création des Collèges d’hôtels à Hammamet et à Monastir servira de modèle et encouragera d’autres villes à entreprendre des initiatives collectives et pour atteindre collectivement les objectifs de la stratégie nationale « Littoral Sans Plastique LISP » .

L’association Beyond Plastic Med (BeMed)

BeMed a été fondée en 2015, à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en partenariat avec la Fondation MAVA, Surfrider Europe Foundation, la Fondation Tara Océan et l’UICN.

Depuis 10 ans, son objectif est de lutter contre la pollution plastique en Méditerranée en travaillant aux côtés des acteurs de terrain.

En savoir plus : https://www.beyondplasticmed.org/

Tekiano avec communiqué