Abdelwaheb Meddeb au coeur d’un hommage à l’occasion du 10è anniversaire de sa mort

Abdelwaheb Meddeb (1946-2014), l’écrivain tunisien fin connaisseur des arts, de l’architecture et du cinéma, sera au coeur d’un hommage qui lui sera rendu à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort le 6 novembre 2014 à l’âge de 68 ans.

Des lectures d’extraits de livres de défunt, par la romancière Faouzia Charfi, l’ambassadrice de France en Tunisie Anne Guéguen et l’animatrice de la rencontre Amel Smaoui sont au programme de l’hommage prévu mardi 5 novembre à 18h30 au siège de l’Institut Français de Tunisie (IFT). Il est organisé en partenariat avec l’Association des amis d’Abdelwahab Meddeb et la librairie Al Kitab. Cet hommage à Abdelwahab Meddeb est une invitation à redécouvrir l’universalité de sa pensée et la pertinence de ses œuvres, a annoncé l’IFT.

Elles seront suivies par la projection du film documentaire “Miroirs de Tunis, fruit d’une collaboration artistique entre Meddeb et le réalisateur Raoul Ruiz. Ce film nous plonge dans un dialogue intime entre les vers de Meddeb et la ville de Tunis, où il puisait une grande part de son inspiration. Ce long métrage (60 minutes) est réalisé en 1993 par Raoul Ruiz avec Abdelwahab Meddeb, au scénario et à la voix. Il est produit en 1995 par Canal Plus Horizons (Tunisie), Canal+ Horizons (France) et France 3, avec le soutien du Fonds Francophone (OIF / CIRTEF).

“Miroirs de Tunis” présente un poète d’origine tunisienne qui, après avoir sillonné les villes du monde entier, retourne sur la terre qui l’a vu naître. Avec une caméra-stylo, nous traversons à ses côtés les rues et les coins les plus reculés de Tunis, marchant dans les dédales de la ville, dans les mosquées, dans les cérémonies de transe..

Le site de l’Association des amis d’Abdelwaheb Meddeb présente le portrait d’un romancier, poète et essayiste, qui portait en lui une infinité de mondes. Auteur d’une œuvre profuse, qui regarde aussi bien vers la philosophie, l’art et la littérature, il avait une profonde connaissance de la Renaissance italienne, de l’architecture arabo-islamique, des littératures européenne et arabe.

Abdelwahab Meddeb est auteur de nombreuses publications notamment des romans, essais, traductions et recueil de poésie. Il a écrit deux romans, « Talismano », paru en 1979 chez Christian Bourgeois et en 1987 chez Sindbad, et « Phantasia », paru en 1986 chez Sindbad. Parmi ses nombreux essais on cite « Islam, la part de l’universel » (2003, Adpf), « Printemps de Tunis » (2011, Albin Michel) et Le temps des inconciliables » (2017, Seuil).

« T. Salih, Saison de la migration vers le Nord » (1983, Sindbad, 1996, Babel) et « Les dits de Bistami » (1989, Fayard) sont ses œuvres traduites. Dans la poésie, il a publié des recueils comme « Portrait du poète en soufi, 2013, Belin), « Le tombeau d’Ibn d’Arabi » (1987, Noël Blandin) et « L’exil occidental » (2005, Albin Michel). Il est également auteur d’un conte théâtre « La Gazelle et l’Enfant » (1992, Actes Sud-Papiers).

Tekiano avec TAP