Forum de codéveloppement numérique 2024 : La jeune pousse PWN & PATCH remporte le concours d’innovation

La seconde édition du Forum de Codéveloppement Numérique s’est tenue, le 17 octobre dernier, à l’hôtel Sheraton Tunis. Un évènement coorganisé l’Ambassade de France, Business France et la French Tech Tunis, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation Tunisie pour le Développement, la CONECT, l’UTICA, le club DSI, TACT et la FTUSA.

En présence de 150 professionnels, ce forum a permis de partager les expériences et de faire le point sur le secteur de l’industrie numérique en Tunisie, pays dans lequel de nombreuses sociétés françaises ont créé des équipes et des filiales, dans le cadre des stratégies d’offshoring entre l’Afrique et l’Europe. Cet évènement met en lumière les différentes synergies entre les deux écosystèmes, pour une innovation connectée et durable.

Le forum a été inauguré par madame Anne GUEGUN Ambassadrice de France en Tunisie et Monsieur Yacine DJEMAIEL, directeur général de l’Agence Nationale de la Cybersécurité en Tunisie (ANCS), représentant le Ministre des Technologies de l’Information, chacun rappelant l’importance des relations entre la France et la Tunisie et l’excellence des collaborations publiques et privées dans le numérique.

Madame Neila BENZINA, Présidente de la French Tech Tunis et M Michel BAUZA Directeur Afrique du Nord de Business France ont ouvert les débats, en soulignant les nouveautés comme le premier concours d’innovation du Codéveloppement Numérique 2024.

L’objectif était de récompenser une entreprise innovante parmi les 10 solutions présentées, selon plusieurs critères prédéfinis par le jury, constitué cette année de membres de la French Tech, d’AfricArena, de Wevioo et de Business France.

Après concertation, le jury a récompensé la startup PWN & PATCH en lui attribuant le “Prix 2024”, un trophée de reconnaissance célébrant l’attrait entrepreneurial et innovant de sa solution de cybersécurité.

I. Cybersécurité : quels enjeux de codéveloppement ?

Avec les interventions de Nabil ZAKRAOUI – GLOBALNET, Bassem ROMDHANI – CLUB DSI, Mourad EL AROUI, – TUNIS RE, Yacine DJEMAIEL, ANCS. Le codéveloppement entre la Tunisie et la France est particulièrement dynamique en matière de cybersécurité, avec des entreprises actives entre les deux rives de la méditerranée.

La Tunisie représente un hub de compétences reconnu, très connecté aux enjeux des marchés européen et africain. Les deux pays disposent de stratégies nationales cybersécurité (Tunisie 2020 et France 2021).

La nécessité d’assurer la fluidité et la sécurité des données entre les deux pays est primordiale, notamment la compatibilité des systèmes nationaux dans le cadre de la directive NIS 2 européenne, afin de maintenir la compétitivité des échanges de données dans la durée.

II. Codéveloppement numérique à l’ère du Green IT

Avec les interventions de Dorsaf BEJAOUI KAMMOUN – SOFRECOM Tunisie, Achraf NAFFETI – EO DATA CENTER, Koutheir CHERNI – GUEPARD, Karim AHRES – CONECT. Ce volet d’éco innovations fait partie des défis les plus importants pour la filière, sachant que le recours à l’intelligence artificielle démultiplie la consommation d’énergies et les infrastructures, les datacenters. Plusieurs solutions de sobriété ou de recyclage des données sont en cours de développement, notamment dans le groupe SOFRECOM. La nécessité de prendre en compte très rapidement le concept de « Numérique Responsable » apparait comme indispensable pour les entreprises des deux pays, en permettant les audits et le partage de bonnes pratiques.

III. IA : quels enjeux de codéveloppement ?

Avec les interventions de Khaled BEN DRISS – WEVIOO, Mohamed KHECHINE- SAFRAN, Neija GHARBI – CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Taieb BEN CHEIKH – NOVATION CITY, Omar TRIKI – FONDATION TUNISIE POUR LE DEVELOPPEMENT. L’intelligence artificielle se place résolument comme une filière d’avenir entre les deux pays, dans la mesure ou les écosystèmes favorisent les compétences, l’innovation, et le financement des acteurs.

Des stratégies nationales pour l’intelligence artificielle existent (Tunisie 2021, France 2022), avec des plans d’actions comme la création en Tunisie d’un institut national des ingénieurs en intelligence artificielle (2024), les soutiens de la CDC de Tunisie aux jeunes pousses et pépinières, ou encore le IA Booster France 2030 et le prochain sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui se tiendra en février 2025 à Paris. Les initiatives privées de soutien aux innovations en Tunisie par les entreprises françaises implantées sont à souligner, comme dans le cas de SAFRAN, ORANGE, TOTAL ENERGIES ou ACTIA

10 entreprises en codéveloppement entre les deux pays ont été présentés avec des solutions innovantes et efficaces vis-à-vis des enjeux : une mise en lumière concrète de projets franco-tunisiens et tuniso français qui ont choisi de grandir ensemble à l’international :

– DATA FOR ETHIC surveillance du harcèlement scolaire et professionnel https://dataforethic.com/ ;

– ELASTIC-SOLUTIONS, AgroTech & IoT Technologies https://elastic-solutions.com/,

– FAVEOD, Faveod Designer pour développeurs https://www.faveod.com/ ;

– LABLABEE, solution SaaS de formation aux technologies avancées https://www.lablabee.com/;

– LABSOFT, ESN écoresponsable et engagée https://labsoft.fr/fr ;

– PWN & PATCH, surveillance pro active du Dark Web https://www.pwnandpatch.com/ ;

– QWERIO, solutions de transformation digitale Microsoft 360 https://qwerio.net/;

– SYRAVIE, Erp de transformation digitale pour les retraites et les assurances https://syravie.com/ ;

– THINKNEO, transformation digitale Fintech https://thinkneo.tn/ ;

– WATTZHUB solutions de mobilité électrique et bornes de recharges https://beta.wattzhub.com/

Trois ateliers techniques ont permis par ailleurs de traiter des sujets tels que la cybersécurité et la protection des données personnelles et assurances, avec la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances FTUSA, le déploiement des environnements dans le cloud en toute sécurité, avec GLOBALNET et enfin le codéveloppement entrepreneurial en Afrique du Nord – Financement et accompagnement entre les deux rives, avec Business France (conseil et accompagnement – parcours CODEV) et Bpifrance (financement et garantie – Fonds Maghreb).

En parallèle, plus de 250 rendez vous professionnels ont été organisés pour les participants, en présentiel le 17 octobre puis en visio-conférence sur l’application dédiée le 18 octobre. Les premiers retours des entreprises sont très positifs avec de nombreux contacts qualifiés à développer entre les deux pays.

Ce 2ème forum du codéveloppement numérique a été soutenue par WEVIOO, SOFRECOM, SAFRAN, WIMBEE et GLOBALNET. Une couverture presse et radio a été assuré pour les médias avec plusieurs interventions sur Express FM, notamment Imene KLIBIB de la French Tech Tunis et Omar HEHDLI de Business France, ainsi que les experts mobilisés #FCN_2024 .

