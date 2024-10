L’acteur égyptien Hassan Youssef est décédé

Le comédien et acteur égyptien Hassan Youssef est décédé à l’âge de 90 ans, laissant un héritage indélébile dans le monde du cinéma et du théâtre, annonce le Syndicat égyptien des acteurs professionnels, mardi 29 octobre 2024.

Hassan Youssef est né le 14 avril 1934, IL a marqué de son empreinte les écrans de cinéma et de télévision en Égypte, en tant qu’acteur mais aussi réalisateur. Il est mariée à l’ancienne actrice égyptienne Chams El Baroudi.

Acclamé dans les années 1960 pour ses rôles de jeune premier, notamment aux côtés de la célèbre actrice Souad Hosni, il s’est ensuite orienté vers la réalisation dans les années 1970, apportant à l’industrie cinématographique une série de films emblématiques.

Hassan Youssef a réalisé plusieurs productions télévisées et théâtrales, dont les plus célèbres sont ses rôle dans les série “Layali Al Helmeya” et “L’imam des pêcheurs” sur la vie du Cheikh Mohamed Metwally Al-Shaarawi, avant d’annoncer en janvier 2024 son retrait des projecteurs. Paix à son âme.

