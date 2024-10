Le film Borj Roumi de Moncef Dhouib projeté en première mondiale au festival El Gouna (vidéo)

Le film Borj Roumi de Moncef Dhouib est projeté en première mondiale au festival El Gouna 2024 dans la catégorie sélection officielle, hors compétition. El Gouna Film Festival se déroule dans sa 7ème édition en Egypte du du 24 Octobre au 01 Novembre 2024.

Le nouveau long-métrage tunisien Borj Roumi d’une durée de 93 minutes, réunit les acteurs Chawki Khouja, Eskander Dhouib, Bilal Slim, Iheb Bou Yahia, Abdelhamid Bouchnek, Talel Ayoub, Fatma Ben Saidane, Helene Catzaras, Nour Hajri, et Jamel Madani.

Dans son dernier Opus, Moncef Dhouib explore une période cruciale de l’histoire politique de la Tunisie, en se concentrant sur le conflit intense des années 1970 entre les autorités politiques et les communistes tunisiens, ainsi que les militants de gauche et les leaders syndicaux qui ont été réprimés et emprisonnés pour leur opposition.

Le titre du film s’inspire de la célèbre prison de Borj Erroumj, l’établissement pénitentiaire tunisien, situé dans la ville de Bizerte, où beaucoup d’opposants de Bourguiba et Ben Ali ont été torturés et incarcérés.

Cet œuvre cinématographique dépeint magistralement le climat politique tumultueux de la Tunisie à cette époque (les années 70), une période marquante qui a laissé des empreintes profondes sur la société tunisienne et mérite d’être explorée au cinéma, même si le temps a passé, lit-on dans la fiche du présentation du film sur le site du festival El Gouna.

Trailer film Broj Roumi de Moncef Douib :

Borj Rumi décrit l’univers carcéral en suivant une nouvelle approche, en offrant une compréhension nuancée des vies intérieures de ceux qui ont participé à la lutte nationale. Sous de fortes pressions, certains ont fléchi, tandis que d’autres ont vu leur détermination renforcée…

Borj Rumi (2024) est le dernier long-métrage de Moncef Dhouib, acteur, réalisateur, scénariste et producteur tunisien, actif dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Il a réalisé plusieurs longs et courts métrages, dont Soltane el Médina (1992), Hammam Dhhab (1986) et Talfaza Jaya (2006). Dhouib a également présenté de nombreuses œuvres théâtrales, comme Makki et Zakia (1993) et Fak Issardouk Inraychou; les 2 one man shows interprétés par Lamine Nahdi et Mme Kenza (2008), one woman show interprété par Wajiha Jendoubi.

