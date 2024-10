L’acteur Egyptien Mostafa Fahmy est décédé , le prince charmant du cinéma égyptien tire sa révérence

L’acteur Egyptien Mostafa Fahmy est décédé dans la matinée du mercredi 30 octobre 2024, à l’âge de 82 ans. Le grand acteur arabe, qui a été opéré quelques mois auparavant d’une tumeur au cerveau, a souffert d’une dégradation de son état de santé.

Mostafa Fahmy tire sa révérence après une carrière qui s’est étalé sur plus de 50 ans. Il a participé dans 155 production entre œuvres cinématographiques et séries et feuilletons télévisés, depuis qu’il a commencé à interpréter des rôles dans les années 70.

Le défunt a été récompensé par le prix du meilleur acteur au 10e Festival égyptien du cinéma en 1986 et le prix du meilleur acteur arabe au Festival de Carthage en Tunisie. La dernière œuvre à laquelle il a participé est le film ‘Les Gens de la Caverne’ avec les acteurs Khaled El Nabawy et Ghada Adel.

Le Syndicat égyptien des acteurs professionnels, Adel Imam, l’acteur Hussein Fahmy, frère de Mostafa Fahmy et actuel président du festival international du film du Caire et plusieurs de ses acolytes, ont exprimé leur tristesse quand à cette perte subite de celui qu’on surnommait “le prince charmant du cinéma égyptien”.

Ce décès survient le lendemain de la disparition d’un autre grand acteur égyptien, Hassan Youssef. Paix à leurs âmes.

