Le spectacle italien “Come un granello di sabbia” sera joué à Tunis

Le spectacle italien “Come un granello di sabbia” ou Comme un petit grain de sable, sera joué à Tunis dans le cadre de la nouvelle saison d’El Teatro, l’espace d’art et de création fondé par Taoufik Jebali durant le weekend prochain; les 1er et 2 novembre 2024 à 19H30 à la salle d’El Teatro à Tunis.

Deux représentations avec sur titrage en Français, sont prévues pour ce spectacle de la compagnie italienne Mana Chuma. Come un granello di sabbia est un specacle d’une heure, mis en scène et écrit par Salvatore Arena et Massimo Barilla avec Salvatore Arena avec Giuseppe Gullotta et Nicola Biondo à la recherche historique.

Ce spectacle est le dernier chapitre de la quadrilogie “A Sud della Memoria” que Mana Chuma a dédié à l’histoire contemporaine du Sud de l’Italie. Il est présenté en Tunisie, après New York et plus de 130 représentations dans le monde.

L’équipe de la pièce, totalement italienne, est notamment composée du scénographe et professeur de scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Catane Aldo Zucco à la scénographie) et le pianiste, arrangeur et compositeur Luigi Polimeni pour la musique originale.

Synopsis “Come un granello di sabbia” : À l’âge de 18 ans, Giuseppe Gulotta est contraint d’avouer le meurtre de deux carabiniers dans une petite caserne d’Alcamo. Le crime cache un mystère indicible: hommes d’État qui s’occupent des groupes néo-fascistes, du trafic d’armes et d’affaires liées à la drogue. Pour faire tomber le mur de silence, n’importe quel bouc émissaire peut faire l’affaire.

À travers l’histoire humaine de Giuseppe (mais aussi celles de Salvatore et de Carmine – les autres boucs émissaires désignés), la pièce tente de rendre justice à la dimension personnelle, celle d’une vie presque entièrement enlevée pour des raisons inavouables. La voix de Giuseppe nous attire dans ce tourbillon racontant sa jeunesse interrompue, l’arrestation, les tortures, la longue incarcération, mais aussi l’espoir irréductible et obstiné de la restitution de sa propre humble et haute identité.

Mana Chuma est une Compagnie de théâtre contemporain, dirigée par Massimo Barilla (dramaturge, poète, metteur en scène et producteur) et Salvatore Arena (acteur, metteur en scène et dramaturge) principalement engagée dans le théâtre citoyen et la nouvelle dramaturgie, peut-on lire sur le site de la Compagnie.

Les billets sont disponibles au prix de 20dt dans l’espace El Teatro sis El Mechtel Tunis ou en ligne sur le site d’ElTeatro https://elteatrotunis.com/fr/programme/comme_un_petit_grain_de_sable

Tekiano