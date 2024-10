Météo en Tunisie: ciel partiellement nuageux, phénomènes locaux de sable attendus dans le sud

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux à progressivement plus couvert sur les régions ouest du nord et du centre, mercredi 30 octobre 2024. Des phénomènes locaux de sable sont attendus dans le sud.

Le vent est de Secteur Sud sur le nord et le centre et de Secteur Est sur le sud, relativement fort prés des côtes et sur le sud. L’intensité du vent est faible à modéré ailleurs, précise l’institut national de météorologie.

La mer est agitée à localement très agitée dans le golfe de Gabès. Les températures maximales sont comprises entre 23 et 27 °C dans les régions côtières Est et les hauteurs ouest et entre 28 et 34°C ailleurs.