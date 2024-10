Arab Tunisian Bank, engagée pour la diversité de genre, célèbre la Journée Internationale des Filles avec un atelier sur l’identité professionnelle

L’Arab Tunisian Bank (ATB) a marqué la Journée Internationale des Filles avec un événement inspirant dédié aux jeunes filles des collaborateurs de la banque, qui s’est déroulé samedi 26 octobre 2024 . Cet atelier, axé sur le thème de l’identité professionnelle, a rassemblé des adolescentes, des figures féminines retraitées inspirantes de la banque, des responsables et des partenaires internationaux pour une journée de réflexion et d’encouragement, consacrée à la valorisation des jeunes talents féminins.



La journée a débuté par un discours d’ouverture prononcé par le Directeur Général de l’ATB, qui a souligné l’engagement de la banque en faveur de l’égalité des genres et l’accompagnement des jeunes filles vers un avenir professionnel prometteur.

« Le monde a besoin de vous, de votre créativité, de votre courage et de votre vision. Vous avez le pouvoir de changer le monde et nous sommes ici pour vous accompagner et vous soutenir dans ce voyage », a déclaré M. Riadh Hajjej.

Selon lui, il est crucial de donner aux jeunes filles les moyens de construire une identité professionnelle forte et de les encourager à rêver grand. L’équité de genre n’est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier essentiel pour le développement économique et la prospérité durable.

Cet engagement a trouvé écho auprès de Dr. Ariane Borgstedt, haute représentante de la GIZ, partenaire de l’événement, ainsi que de Mme Amel Said, directrice du Goethe-Institut, témoignant du soutien d’institutions internationales à cette cause.

Les élèves du lycée Menzah 8 ont également participé activement à cet atelier, bénéficiant de conseils et d’échanges enrichissants avec des femmes retraitées de l’ATB, dont les parcours inspirants et diversifiés ont apporté des témoignages précieux.

Ces anciennes employées ont partagé leurs expériences professionnelles, encourageant les jeunes filles à explorer leurs propres passions et à s’engager dans la voie de leur choix avec détermination et confiance. Le réalisateur Abdelhamid Bouchenak a également apporté un témoignage inspirant pour encourager les jeunes filles à croire en elles et à donner le meilleur d’elles-mêmes.

L’initiative a été saluée par tous les participants comme un modèle de coopération entre les entreprises, les familles et les institutions pour offrir aux jeunes filles une vision concrète et positive de leur potentiel professionnel.

Consciente des enjeux et de l’importance de la diversité de genre, l’Arab Tunisian Bank espère que cette journée deviendra une tradition, réaffirmant ainsi sa conviction que chaque fille a le droit de rêver et de construire un avenir sans limites.

Communiqué