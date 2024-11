Le salon de l’agriculture Tunisien SIAT 2024 affiche 250 exposants et présente les nouveautés technologiques dans le domaine

Le salon de l’agriculture Tunisien SIAT 2024 ou Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie affiche 250 exposants venus de différents pays, lors de cette 15éme édition qui se déroule au Parc des Expositions du Kram et se poursuivra jusqu’au 2 novembre 2024.

Le SIAT vise à offrir aux investisseurs l’opportunité de nouer des contacts de partenariat et à faire connaitre et valoriser les résultats de la recherche scientifique agricole. Il constitue, une occasion pour les professionnels et les acteurs du secteur agricole pour connaitre les nouveautés technologiques dans ce domaine.

Organisée par l’Agence de promotion des investissements agricoles(APIA), cette nouvelle édition placée sous le slogan : « L’Innovation pour un Investissement Résilient, Inclusif et Durable », comporte de nombreux espaces tels que l’espace investisseur, l’espace initiative, l’espace produit de terroir et l’espace village digital avec la participation de 40 startups et l’espace d’accompagnement.

Le Conseil international des dattes est l’invité d’honneur de la 15éme édition du SIAT avec un pavillon de 200 mètres carrés (m2) consacrés aux États membres. Un forum sur “L’investissement durable pour renforcer la résilience de l’agriculture”, sera organisé en marge de ce salon. Il a pour objectif d’identifier l’empreinte carbone, l’empreinte eau et tous les développements et solutions intelligents dans le secteur agricole, avec des présentations des expériences pilotes et des témoignages éloquents pour les gouvernorats de Nabeul et de Kairouan.

Une série d’exposés et d’ateliers sera organisée, dont deux ateliers sur le système des dattes et d’autres ateliers sur l’investissement dans tous les aspects des secteurs renouvelables, le financement des start-ups, les sociétés communautaires et la transition écologique, ainsi que des présentations techniques sur la récolte d’olives et l’aquaculture.

Le SIAT 2024 sera marqué, aussi, par l’organisation d’un concours national sur les solutions TIC appliquées à l’Agriculture “GREEN’TIC”.

Tekiano avec TAP