Nintendo lance une plateforme de streaming musicale dédiée à ses fans. Intitulée Nintendo Music, Ce service offre la possibilité aux gamers d’écouter l’OST ou l’Original Soundtrack (bande-son originale) des jeux vidéos émis par le géant japonais.

Les fans savent qu’il est très difficile de trouver les musiques des jeux vidéos de Nintendo sur internet ou sur les autres plateformes de streaming audio, étant fortement protégées par la firme japonaise. Avec Nintendo Music, un catalogue de bandes-son tirées de séries telles que Super Mario, Animal Crossing, New Horizon, The Legend of Zelda et bien plus, sera accessible directement sur le smartphone. Ce catalogue se verra enrichi de nouveaux morceaux au fur et à mesure.

Les amateurs de ces morceaux de musique caractéristiques de la marque auront la possibilité de télécharger l’application Nintendo Music sur Android et iOS. Cependant, ils sont obligés d’être abonnés au Nintendo Switch Online pour pouvoir accéder à l’application.

A noter que les gamers auront la possibilité de masquer des bandes originales spécifiques de certains jeux, pour éviter de divulguer des moments précis ou des étapes que vous n’avez pas encore découvert.

I.D.

Lire aussi:

Nintendo Direct 2024 : Un nouveau Zelda avec sa princesse en héroïne et d’autres jeux à venir