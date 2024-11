Promotion des produits du terroir tunisien : mise en place d’une stratégie nationale

La première stratégie nationale de valorisation et de promotion des Produits du Terroir Tunisien en Tunisie a été lancée pour promouvoir le patrimoine agroalimentaire et encourager un modèle de développement local inclusif.

Présentée lors du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT 2024), cette initiative vise à dynamiser les régions à travers des produits emblématiques de leurs terroirs.

Coordonnée par la Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le financement de la Confédération Suisse (SECO), la stratégie se déploie d’abord dans les régions pilotes de Kairouan et Nabeul sous le label « Terroirs de nos Régions ». Ce projet bénéficie de la collaboration de sept ministères et de nombreux acteurs privés et institutionnels.

Le plan d’action national qui fait partie de la Stratégie Nationale de Valorisation et de

Promotion des Produits du Terroir se concentre sur quatre axes-clés :

– Production agricole et valorisation des produits du terroir,

– commercialisation des produits du terroir,

– marketing territorial, patrimoine immatériel et tourisme autour des produits du terroir,

– gouvernance et structuration du sous-secteur des produits du terroir.

En associant les acteurs locaux, notamment des producteurs, agriculteurs, restaurateurs, et associations culturelles, elle favorise le développement d’activités économiques connexes telles que l’agrotourisme, les festivals et la gastronomie.

Des produits phares, comme la harissa de Nabeul ou l’huile d’olive Oueslati de Kairouan, sont valorisés pour attirer les consommateurs locaux et internationaux. Ce positionnement vise à renforcer l’identité des régions et à stimuler la croissance économique locale.

Le Chef Mounir El AREM a apporté sa touche à l’événement en sublimant les différents produits phares de Nabeul et Kairouan à travers des recettes inédites. “Les produits du terroir sont devenus nos ingrédients phares qui apportent une touche d’originalité dans nos plats.”, affirme le Chef.

La Stratégie Nationale de Promotion des Produits du Terroir s’affirme comme un pilier du développement régional et un levier pour positionner la Tunisie comme une destination touristique incontournable pour les amoureux des produits authentiques et du patrimoine culturel.

