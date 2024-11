Samsung dévoile la fonctionnalité Fond d’Écran Génératif sur ses TVs avec IA

Samsung Electronics annonce le lancement de Fond d’Écran Génératif sur ses téléviseurs 2024 Neo QLED et QLED sous Tizen OS. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’IA pour créer des images 4K personnalisées, offrant aux utilisateurs une nouvelle expérience TV.

« Le Fond d’Écran Génératif apporte une nouvelle dimension de personnalisation aux écrans de nos clients, leur permettant de personnaliser leurs téléviseurs d’une manière qui reflète vraiment leur style », a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics. « Nous continuons à repousser les limites de l’IA et nous sommes impatients de transformer le divertissement à domicile et la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs écrans. »

Grâce au Fond d’Écran Génératif, Samsung propose des visuels de haute qualité qui s’intègrent parfaitement à leur environnement pour créer une atmosphère accueillante et immersive. La fonctionnalité sera disponible via le mode Ambiant, qui fait du téléviseur une véritable toile blanche : au-delà des images personnalisées, il est également possible d’y ajouter des informations telles que les mises à jour météo, l’actualité et l’heure.

Pour y accéder, il suffit de sélectionner le menu « Mode Ambiant », de sélectionner le bouton et de choisir parmi des thèmes tels que « Vacances » ou « Fête ». L’intelligence artificielle avancée de Samsung s’occupe alors de créer de superbes images en 4K qui font écho à la décoration intérieure de l’utilisateur.

La fonctionnalité Fond d’Écran Génératif sera lancée ce mois-ci en Corée du Sud, en Amérique du Nord et en Europe, avec un déploiement mondial prévu pour 2025.

