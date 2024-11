Accès gratuit aux musées tunisiens et les différents sites historiques du pays dimanche

Un accès gratuit aux musées tunisiens et les différents sites historiques et monuments de la Tunisie est possible ce dimanche 03 novembre 2024, étant le premier dimanche du mois.

Rappelons que tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie auront la possibilité de profiter de cette gratuité sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) met régulièrement à jour la liste des musées et sites historiques tunisiens ouverts au public sur son site officiel https://www.patrimoinedetunisie.com.tn/.

Tekiano