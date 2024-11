ChatGPT search , le moteur de recherche d’OpenAI pourrait-il faire peur à Google? 

ChatGPT search est un nouveau moteur de recherche lancé par la firme OpenAI. La firme américaine indique que cet outil peut désormais effectuer des recherches sur le Web d’une manière bien meilleure qu’auparavant.

OpenAI a communiqué sur son site officiel, jeudi 31 octobre 2024 que les internautes auront la possibilité d’obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources Web pertinentes, pour lesquelles ils auraient auparavant dû accéder à un moteur de recherche.

Désormais, ChatGPT est capable de fournir une réponse encore plus pertinente. En intégrant une fonctionnalité de recherche, OpenAI entre en concurrence directe avec Google et Microsoft (qui détient 49 % de son capital). Ces deux entreprises utilisent déjà l’IA dans leurs moteurs de recherche traditionnels, et leurs agents conversationnels, Gemini et Copilot, incluent également une fonction de recherche.

ChatGPT choisira de rechercher sur le Web en fonction de ce que vous demandez, ou vous pouvez choisir manuellement de rechercher en cliquant sur l’icône de recherche sur le Web, explique-t-on sur le site d’OpenAI. Démonstration en vidéo :

🌐 Introducing ChatGPT search 🌐 ChatGPT can now search the web in a much better way than before so you get fast, timely answers with links to relevant web sources.https://t.co/7yilNgqH9T pic.twitter.com/z8mJWS8J9c — OpenAI (@OpenAI) October 31, 2024

OpenAI précise qu’elle collabore avec plusieurs médias de l’industrie de l’information et écouté attentivement les commentaires de ses éditeurs partenaires mondiaux, notamment Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time et Vox Media. N’importe quel site Web ou éditeur peut choisir ou pas d’apparaître⁠ dans les résultats de recherche.

Cette nouvelle fonctionnalité de recherche est accessible pour le moment aux utilisateurs payants, et devrait le devenir dans quelques mois accessible à tous. Que fera Google pour répondre à cette technologie qui pourrait changer carrément les habitudes des internautes?

