Clasico Étoile du Sahel vs Espérance de Tunis et le Duel CA vs US Monastir attendus ce weekend : où regarder les matchs des 02 et 03 novembre de ligue 1 Tunisienne?

Deux confrontations de haut niveau promettent de captiver les fans dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1 tunisienne. Le clasico tunisien entre l’Étoile du Sahel et l’Espérance de Tunis sera l’un des grands moments dimanche, à Sousse.

Un autre choc opposera le Club Africain à l’US Monastir, deux co-dauphins du championnat, samedi au stade de Radès. Ce match déterminera qui des deux équipes prendra l’avantage et se positionnera parmi les leaders de la Ligue 1.

Programme TV des matches de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 Tunisienne

Vous pouvez regarder le match Club Africain vs Union Sportive Monastirienne en direct live samedi 02 novembre à partir de 16h30 sur Watania 1 et Al Kass 1.

Vous pouvez regarder le match Etoile du Sahel vs Espérance de Tunis en direct live, dimanche 03 novembre sur la Watania 1 et Al Kass 1 à partir de 14H30.

Tekiano