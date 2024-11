La Cité des Sciences se dotera bientôt d’une antenne à Kasserine. L’inauguration se fera probablement avant la fin de l’année 2024 a déclaré le chargé de l’Information de la Cité des Sciences, Hassen Tahri, à l’agence TAP.

Le coût de ce projet est estimé à 3 millions de dinars affirmant que cette antenne de la cité des sciences à Tunis, comportera un Planétarium Numérique, une bibliothèque digitale, des unités scientifiques et plusieurs laboratoires, dont des laboratoires de biotechnologique, de physique, de chimie et de recherches scientifiques et appliquées.

La section de la Cité des Sciences à Kasserine, occupera une superficie d’environ 3000 m2 et est située à l’Institut supérieur des études technologiques de Kasserine. Elle comporte aussi un laboratoire de biologie moléculaire en plus d’une salle dédiée aux ateliers pratiques, des unités scientifiques interactives, une salle pluridisciplinaire, une salle de découverte scientifique, un espace réservé aux enfants de 4 à 12 ans et une exposition « Mathématiques ».

Tekiano avec TAP