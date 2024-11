JCC 2024 : un nombre record de films Tunisiens et de nouvelles sections du 14 au 21 décembre 2024

Les JCC 2024 seront marquées par un nombre record de films Tunisiens qui participent à la 35e édition, prévue du 14 au 21 décembre 2024. Le comité d’organisation des journées cinématographiques de Carthage a annoncé lundi 4 novembre la liste des films tunisiens longs et courts-métrages de fiction et documentaires retenus par la commission de sélection du festival pour cette session.

La participation tunisienne aux journées cinématographiques de Carthage y atteint cette année un nombre record jamais enregistré auparavant avec 25 nouveaux long-métrages, répartis entre les différentes sections de la manifestation. 32 oeuvres cinématographiques tunisiennes en tout seront attendues.

La nouveauté de cette 35e session des JCC est également, la création de 2 nouvelles sections aux côtés de la Compétition arabo-africaine traditionnelle du festival :

– Le lancement d’une section « Compétition Nationale » réservée aux films tunisiens , avec la remise d’une « Médaille d’or de la Compétition Nationale », accompagnée , selon le règlement 2024 des JCC, d’une importante prime financière remise au meilleur film, ainsi que d’autres primes financières prévues, qui seraient offertes par des partenaires officiels du festival.

– La création aux côtés de la section non- compétitive traditionnelle intitulée « Panorama 35 », d’une section complémentaire exceptionnelle « de rattrapage » , intitulée « Panorama 34 » : Cette section exceptionnelle offrira au public cinéphile des JCC la possibilité de voir et d’apprécier 7 films tunisiens qui étaient prévus en 2023 pour la 34e édition des JCC, et qui n’y ont pas été projetés finalement , suite à l’annulation in extremis de la session au mois d’octobre en signe de solidarité politique légitime avec la cause palestinienne, au moment du déclenchement de l’agression subie par les populations civiles palestinienne à Gaza ; Cette section exceptionnelle portera ainsi à un total de 32 films le nombre de long-métrages tunisiens présents à la session 2024 des JCC .

Deux grands moments sont d’ores et déjà attendus pour cette 35e session :

– La présentation d’une « Séance spéciale » tenue en Hommage à une cinéaste pionnière tunisienne.

– Une séance spéciale du programme qui dédié à la Palestine, permettra de découvrir également le premier film produit et réalisé par la comédienne tunisienne Dorra Zarrouk, le long-métrage documentaire « The life that remains »,qui suit le parcours de réfugiés de Gaza en Égypte.

La sélection tunisienne de la 35e session des JCC se répartira comme suit :

LONGS METRAGES

Compétition Arabo- africaine de fiction: 4 long-métrages Sélectionnés :

LA SOURCE ou Mé el Aïn de Meryam Joobeur.

AICHA de Mehdi Barsaoui.

Les enfants rouges de Lotfi Achour.

Borj El Roumi de Moncef Dhouib

Compétition Nationale fiction : 4 long-métrages Sélectionnés :

Agora d Ala Eddine Slim

Le Pont de Walid Mattar

Barzakh (The Dying Of The Light) de Kays Mejri

La Zone de Lassad Dkhili

Compétition Arabo – africaine documentaire : 3 long-métrages tunisiens Sélectionnés:

Sh’hili de Habib Ayeb

Les souvenirs et les rèves de Mohamed Ismail Louati

Matula ماتيلا d Abdallah Yahia

Compétition nationale documentaire : 4 long-métrages Sélectionnés

Looking for my mother d Anis Lassoued

la Fille du 08 janvier بنت 08 جانفي de Marouen Meddeb

La couleur du phosphate لون الفسفاط de Ridha Tlili

Maudite Aphrodite حلمة ع الهامش de Karim Souaki

Section « Panorama 35 » : 4 long-métrages tunisiens de fiction hors-compétition :

Stone de Karim Berrhouma

Wed ود d Habib Mestiri

A Bird from Paradise (Osfour Jenna ) de Mourad Ben Cheikh

Rehlet Wejden de Khaled Barsaoui

Silentium (قلب حجر) Nidhal Chatta

Section « Diaspora » : 3 Long métrages tunisiens hors-compétition :

Sudan, remember us de Hind Meddeb (Documentaire)

Behind the sun de Dhia Jerbi (Documentaire)

Sulla Terra leggera de Sara Fgaier (Fiction)

COURT-MÉTRAGES

Compétition Arabo- africaine fiction : 4 courts métrages tunisiens :

Makun de Farès Naanaa

Bord à bord de Sahar El Echi

Three Layers Of Darkness de Houcem Slouli

Leni Africo de Marwen Labib

Compétition Arabo- africaine documentaire : 2 court-métrages

Les derniers jours d’Eliane de Mehdi Hajri

Au bout des Doigts de Aïda Chemekh

Compétition Nationale fiction : 6 courts -métrages

Le Nuage Amoureux de Nacer Khemir

Fiction de Hamza Ouni

LOADING d Anis Lassoued

Où est Diana de Samy Chaffai

Au delà de la réalité de Béchir Zayene

Le sentier d’Aïcha de Selma Hobbi

Le comité d’organisation du festival a annoncé que la liste des films représentant les pays africains et arabes sélectionnés pour la 35e session ainsi que programme JCC 2024 et toutes les sections parallèles seront dévoilés bientôt.

Tekiano

Lire aussi:

Adam Bessa et Meryam Joobeur remportent les prix du meilleur acteur et meilleur film à El Gouna Film Festival

Le film Aicha de Mehdi Barsaoui sélectionné à la 81ème Mostra de Venise en compétition Orizzonti

Le film Borj Roumi de Moncef Dhouib projeté en première mondiale au festival El Gouna (vidéo)