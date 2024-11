Kamel Daoud auteur de Je Rêve d’être Tunisien, remporte le Prix Goncourt 2024 pour son livre Houris

Kamel Daoud, l’auteur de Je Rêve d’être Tunisien, remporte le prix Goncourt 2024 pour son livre Houris. Le journaliste et écrivain algérien d’expression française a réussi à s’imposer dans un des concours littéraires les plus prestigieux en France, au premier tour de scrutin, par six voix, avec son roman portant sur la décennie noir en Algérie. L’écrivain, naturalisé français en 2020, remporte le 122e prix Goncourt.

L’annonce du lauréat du prix Goncourt 2024 a été faite lundi 4 novembre. Le roman Houris de Kamel Daoud (412 pages) est paru chez la maison d’édition Gallimard et est sorti en aout dernier. Il porte sur les ravages de la décennie noire en Algérie, survenus dans les années 90.

Il relate ces faits tragiques à travers la voix de “Aube”, une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d’indépendance, qu’elle n’a pas vécue, et oublier la guerre civile des années 1990, qu’elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps : une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites.

Muette, elle rêve de retrouver sa voix. Son histoire, elle ne peut la raconter qu’à la fille qu’elle porte dans son ventre. Mais a-t-elle le droit de garder cette enfant ? Peut-on donner la vie quand on vous l’a presque arrachée ? Dans un pays qui a voté des lois pour punir quiconque évoque la guerre civile, Aube décide de se rendre dans son village natal, où tout a débuté, et où les morts lui répondront peut-être..

L’Algérien Kamel Daoud a été récompensé du prix Goncourt du premier roman en 2015, pour Meursault, contre-enquête, paru aux éditions Actes Sud. Il a été reçu par le défunt président tunisien Béji Caïd Essebsi au Palais de Carthage, en marge de la 34e édition de la Foire internationale du Livre qui s’est tenue du 6 au 15 avril 2018 au Kram, édition au cours de laquelle l’Algérie fut l’invitée d’honneur.

Ecrivain engagé, Kamel Daoud est né en 1970 à Mostaganem (300 km à l’ouest d’Alger). Il a suivi des études de lettres françaises après un bac en mathématiques. Il était journaliste en 1994, au Quotidien d’Oran, troisième quotidien national francophone d’Algérie, où il a été rédacteur en chef pendant 8 ans, avant de se consacrer par la suite aux chroniques et à la littérature.

S.B.

Lire aussi:

Signature du livre “Je rêve d’être tunisien” de l’algérien Kamel Daoud les 30 mars et 01 avril

L’écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud reçu par BCE