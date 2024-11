Ooredoo Tunisie célèbre la fin de l’année 2024 avec ses clients et annonce jusqu’à 60 000 TND à gagner !

Afin de célébrer la fin de 2024 comme il se doit, Ooredoo, leader du marché des télécommunications en Tunisie, lance son nouveau jeu de loterie exclusif offrant ainsi à ses abonnés la chance de remporter jusqu’à 60 000 TND en espèces !

Du 4 novembre au 31 décembre 2024, chaque recharge de 3 TND ou plus, donne accès à des tirages au sort hebdomadaires et mensuels avec des gains substantiels.

Plus de recharges, plus de chances de gagner !

Les participants verront leurs chances augmenter avec chaque recharge de 3 TND ou plus effectuée pendant la période du jeu. De plus, les recharges réalisées via l’application My Ooredoo ou le site web d’Ooredoo augmenteront considérablement les chances de gagner, multipliant les probabilités de succès par 1 000 pour chaque participation.

Ce jeu fin d’année s’adresse aux abonnés mobiles prépayés et forfaits, résidentiels et professionnels. Il suffit d’effectuer une recharge d’au moins 3 TND pour participer. En plus des canaux numériques, les abonnés peuvent également se rendre en boutique Ooredoo et remplir un bulletin pour participer.

Calendrier des tirages et montants à gagner :

– 8 tirages hebdomadaires : Tous les lundis à partir du 11 novembre, avec des tirages parmi les abonnés ayant rechargé 3 TND ou plus.

– 2 tirages mensuels : Deux gagnants remporteront 10 000 TND chacun lors de ces tirages spéciaux, pour un total de 20 000 TND en prix mensuels.

Un total de 60 000 TND à remporter !

Avec ce jeu spécial, Ooredoo Tunisie souhaite remercier ses abonnés pour leur fidélité et marquer cette période festive par des cadeaux significatifs. Rejoignez-nous pour célébrer et tentez votre chance dès aujourd’hui !