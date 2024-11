STB BANK recrute 163 agents et cadres

STB BANK, la Société Tunisienne de Banque lance un concours public externe sur dossiers et sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de 163 agents et cadres. Les candidats qui désirent postuler doivent consulter le site de la banque Tunisienne.



Pour plus d’informations sur les conditions de participation ainsi que sur l’inscription, veuillez consulter le lien de recrutement de la Société Tunisienne de Banque :

https://recrutement.stb.com.tn

Date des inscriptions : Du jeudi 24 octobre 2024 jusqu’au vendredi 22 novembre 2024 compris.