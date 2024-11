Hôpital régional de Jendouba : Le service de chirurgie oncologique ouvre ses portes

Le ministère de la santé informe que le service de chirurgie oncologique à l’hôpital régional de Jendouba est officiellement opérationnel, depuis mercredi 06 novembre 2024. L’ouverture s’est faite après avoir parachevé tous les préparatifs sur le plan logistique, technique et des ressources humaines, a indiqué le directeur régional de la santé de Jendouba, Khalil Ghanjati.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que ce service représente l’une des réalisations majeures du secteur de la santé dans la région dans la mesure où il permettra de rapprocher les services de soins aux habitants du gouvernorat de Jendouba et des gouvernorats avoisinants ainsi que d’alléger la pression sur les établissements hospitaliers de la capitale Tunis.

Ce lancement coïncide avec le début de l’exploitation du bloc d’opérations chirurgicales qui comprend des salles équipées et du matériel spécifique pour la chirurgie des cancers, a-t-il ajouté.

La cheffe du service de chirurgie oncologique à l’hôpital régional de Jendouba et spécialiste en chirurgie oncologique, Leila Achouri a estimé que le démarrage des opérations chirurgicales représente un exploit pour les médecins et les patients ainsi qu’une opportunité pour renforcer les campagnes de sensibilisation et inciter les citoyens à effectuer le dépistage précoce qui demeure une solution efficace dans la lutte contre le cancer et ses impacts.

Elle a ajouté que le département comprend une salle d’opérations spécifique pour la chirurgie des cancers ainsi qu’un autre espace destiné à l’hospitalisation des patients, offrant un rapprochement des services et une intervention efficace.

De son côté, la professeure universitaire en chirurgie oncologique, Sabrine Boukhris a souligné que des équipements modernes sont disponibles dans le bloc opératoire de ce service.

Tekiano avec Tap