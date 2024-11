JCC 2024 : un hommage à Salma Baccar et un film de Dorra Zarrouk au programme

Les cinéastes tunisiennes Salma Baccar et Dorra Zarrouk seront à l’honneur aux Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2024, à travers la projection de leurs nouveaux films, une fiction et un documentaire.

Salma Baccar, réalisatrice pour le cinéma et la télévision et première productrice tunisienne, sera au coeur d’un hommage lors d’une séance spéciale sous la forme d’une soirée intitulée “Hommage à Selma Baccar”, a annoncé le festival. A cette occasion, il y aura la projection de son nouveau film “La Maison Dorée” (Ennafoura) qui sera présenté en avant-première mondiale, peut-on lire sur la page facebook des JCC.

“La Maison Dorée” est un long métrage de fiction réalisé d’après un scénario co-écrit avec Emna Rmili. Ce film puise dans la vie politique qu’a connu le pays à savoir les événements liés au sit-in “Errahil (sit-in du départ) au cours de l’été 2013.

Le tiers de cette fiction se base, sur des images de ce sit-in ainsi que d’autres images inédites que les gens n’ont pas regardé ni dans les médias ni sur les réseaux sociaux, a encore dit la réalisatrice.

La séance spéciale consacrée à Dorra Zarrouk verra la projection de son premier film en tant que réalisatrice et productrice, « The Life That Remains ». Pour sa première expérience derrière la caméra, l’actrice basée en Egypte a choisi de réaliser un long-métrage documentaire dont la projection aura lieu dans le cadre du programme dédié à la Palestine, a annoncé le festival.

The Life That Remains retrace le parcours des réfugiés de Gaza en direction de l’Égypte, offrant un regard profond sur leur réalité”. Ce film représentera l’Egypte dans la compétition Horizons du cinéma arabe de la 45ème édition du Festival international du film du Caire (CIFF, 17 au 20 novembre).

Le festival des JCC se tiendra dans sa 35ème édition du 14 au 21 décembre 2024 à la Cité de la Culture à Tunis. Les projections se dérouleront dans différentes salles de la Capitale.

Lire aussi:

JCC 2024 : un nombre record de films Tunisiens et de nouvelles sections du 14 au 21 décembre 2024