Exposition de Bader Klidi Open Studio à l’Espace Central Tunis

Une exposition de Bader Klidi intitulée Open Studio à l’Espace Central Tunis, une invitation pour une immersion dans l’univers artistique de Bader Klidi est prévu à partir du 19 novembre 2024 dans le cadre du lancement de la 1ère édition de L’ATELIER CENTRAL.

Au programme, une exposition de sculptures en céramique, illustrations digitales, toiles et dessins, qui retracent le parcours multidisciplinaire de l’artiste, naviguant entre science, spiritualité et introspection. Une discussion intime avec l’artiste est prévue, où Bader vous partagera sa vision, ses inspirations, et les étapes de son processus créatif.

Un moment convivial autour de douceurs et infusions, avec une ambiance musicale pour une expérience artistique apaisante, ouverte à tous. L’inauguration est prévue vendredi 15 novembre 2024 de 17h – 20h à Central Tunis sis 42 Rue Ben Ghedhahem à Tunis.

Bader Klidi est un artiste pluridisciplinaire, explorant la peinture, la sculpture, l’art numérique et la musique. Après des études à l’École des arts et métiers de Kairouan et une spécialisation en scénographie à l’ESSTED, il a travaillé comme illustrateur et designer dans une société spécialisée en intelligence artificielle avant de se consacrer entièrement à sa pratique artistique.

Issues d’un travail profond et inspirées aussi par l’expérience de résidences à New York et à Radès, ses œuvres naviguent entre science et spiritualité, nature et ancrage.

Tekiano avec Central Tunis