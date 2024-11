Saudia enregistre une croissance de 10 % du transport de passagers pour le troisième trimestre en 2024

Plus de 9 millions de passagers transportés sur plus de 49 500 vols

Saudia, la compagnie aérienne nationale de l’Arabie Saoudite, a annoncé une croissance significative de sa performance opérationnelle pour le troisième trimestre de 2024, selon son dernier rapport de performance. La compagnie aérienne a transporté plus de neuf millions de passagers, marquant une augmentation de 10 % par rapport à la même période en 2023.

Cette réalisation a été soutenue par plus de 49 500 vols, ce qui reflète une augmentation de 9 % des opérations de vol. De plus, Saudia a enregistré 146 700 heures de vol, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année dernière, avec un taux de ponctualité impressionnant de 87,8 %.

Au niveau international, Saudia a transporté plus de cinq millions de passagers, ce qui représente une croissance de 9 %, à travers plus de 21 900 vols, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. La flotte internationale de la compagnie a totalisé plus de 102 400 heures de vol.

Sur le plan national, Saudia a desservi plus de quatre millions de passagers, avec une augmentation de 12 %, opérant plus de 27 500 vols, soit une hausse de 13 %. Les heures de vol domestiques ont dépassé 44 200, avec un taux de ponctualité remarquable de 91,5 %.

Son Excellence l’Ingénieur Ibrahim Al-Omar, Directeur Général du Groupe Saudia, a déclaré : « L’industrie de l’aviation se distingue par son personnel hautement qualifié et ses systèmes de pointe qui garantissent une excellence opérationnelle soutenue. Nous restons engagés à fournir des services innovants qui améliorent l’expérience de voyage de nos chers passagers, et notre nouvelle stratégie aborde méticuleusement tous les aspects du voyage aérien — de la sécurité à l’extension de la capacité en sièges afin de répondre à la demande croissante. »

De janvier à septembre 2024, Saudia a transporté avec succès plus de 25,3 millions de passagers sur 143 800 vols. En regardant vers l’avenir, l’ajout de 131 nouveaux avions à la flotte de Saudia élargira considérablement l’offre de vols et la capacité en sièges à travers son réseau de plus de 100 destinations couvrant quatre continents.

Cette croissance permettra également l’introduction de nouvelles liaisons internationales, conformément avec la stratégie de la compagnie visant à connecter le monde au Royaume et soutenir les objectifs ambitieux de la Vision Saoudienne 2030.

À propos de Saudia :

Saudia (Saudia Airlines) est la compagnie aérienne nationale du Royaume d’Arabie Saoudite. Fondée en 1945, elle est devenue l’une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Saudia a investi de manière significative dans la modernisation de sa flotte et exploite actuellement l’une des flottes les plus jeunes du secteur. La compagnie aérienne dessert un vaste réseau mondial couvrant environ 100 destinations sur quatre continents, y compris tous les 28 aéroports nationaux en Arabie Saoudite.

Membre de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et de l’Organisation des Compagnies Aériennes Arabes (AACO), Saudia est également membre de SkyTeam, la deuxième plus grande alliance mondiale, depuis 2012.

Saudia a récemment été reconnue comme la Compagnie Aérienne la Plus Améliorée au Monde en 2024 par Skytrax, marquant la troisième fois qu’elle reçoit cette distinction, en plus de 14 autres prix prestigieux. Saudia a également été récompensée par le titre de “Compagnie Aérienne de Classe Mondiale 2024” pour la troisième année consécutive lors des APEX Official Airline Ratings™. De plus, la compagnie figure parmi les meilleures compagnies aériennes à l’échelle mondiales en matière de la meilleure ponctualité (OTP), selon un rapport de Cirium.

Pour plus d’informations sur Saudia, veuillez visiter www.saudia.com

Communiqué