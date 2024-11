Match EST vs AS Gabès, où regarder le match du 09 novembre 2024?

Le match EST vs AS Gabès se déroule samedi 09 novembre 2024 pour le compte de la 8eme journée de la Ligue 1 tunisienne. Le match Espérance et Gabès se joue à partir de 16h30 au stade de Radès.

AS Gabès, dirigé par Chiheb Ellil a débuté avec succès face à l’ES Métlaoui. Elle cherche à obtenir un résultat positif contre le champion en titre l’espérance de Tunis et à quitter enfin le milieu du classement Tunisien.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs AS Gabès en direct live sur la chaîne watania 1.

