Journée mondiale du diabète : Le ministère de la Santé Tunisien renforce la prévention et la sensibilisation

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre chaque année, le ministère de la Santé Tunisien a réaffirmé son engagement en matière de prévention, traitement et suivi du diabète afin de réduire les complications liées à cette maladie.

Dans un communiqué, le ministère a souligné l’importance de respecter les recommandations médicales, en particulier en ce qui concerne les examens et analyses à effectuer avant chaque consultation. Ces mesures permettent de mieux suivre l’évolution de la maladie et de prévenir les complications.

Le ministère recommande aux patients de suivre un mode de vie sain : adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, éviter le tabac et réduire la consommation d’alcool. Ce mode de vie joue un rôle clé dans la gestion du diabète.

Les dernières statistiques du recensement national de 2016 révèlent que 15,5 % des Tunisiens âgés de 15 ans et plus sont diabétiques, et près de la moitié d’entre eux ignorent leur état. En 2023, le Programme national de prise en charge des patients diabétiques et hypertendus indique que près de 966 000 patients sont suivis et reçoivent leurs traitements nécessaires.

Sur le plan mondial, le nombre de personnes atteintes de diabète a dépassé 420 millions en 2021 et pourrait atteindre 570 millions d’ici 2030.

À l’occasion de cette journée, le ministère organise des activités de sensibilisation dans différentes régions. Des journées portes ouvertes permettent d’informer le public sur l’importance du dépistage, tandis qu’une conférence scientifique en ligne est dédiée aux médecins de première ligne, abordant les recommandations de prise en charge du diabète.

Cette campagne vise à renforcer la prévention du diabète en Tunisie et à sensibiliser à l’importance de la surveillance et des soins pour réduire les risques de complications.

