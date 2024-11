La plateforme de l’auto-entrepreneur tunisien lancée : un soutien pour l’entreprenariat en Tunisie

Le lancement officiel de la plateforme de l’auto-entrepreneur tunisien a été fait lundi 11 novembre 2024 par le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Riadh Chaouad au palais du gouvernement de la Kasbah. Il vise à stimuler l’entreprenariat et à soutenir l’économie tunisienne, tout en réduisant le taux de chômage.

Une plateforme pour simplifier l’ auto-entreprenariat

La plateforme auto-entreprenariat.tn est destinée aux entrepreneurs des secteurs de l’artisanat, des métiers du commerce et des services non commerciaux. Les freelancers dans plusieurs métiers créatifs, du web et du développement informatique sont aussi concernés.

Son objectif principal est de stimuler l’initiative privée, travailler dans un cadre légal en simplifiant les démarches administratives, réduisant les délais et élargissant la couverture de sécurité sociale.

Les bénéficiaires peuvent désormais obtenir une carte d’auto-entrepreneur, leur offrant une couverture sociale complète incluant des cartes de soins, une pension de retraite et une assurance contre les accidents de travail.

Le ministre a précisé que les bénéficiaires seront exonérés de la cotisation unique durant la première année et bénéficieront d’un régime fiscal préférentiel. Leur chiffre d’affaire annuel ne doit pas cependant dépasser les 75 milles dinars.

Guide de l’auto-entrepteneur :

La plateforme offre également la possibilité d’exercer une activité professionnelle à domicile, facilitant ainsi le travail des artisans et des travailleurs indépendants. Le ministre des Affaires Sociales, Issam Lahmar, a confirmé l’engagement du Fonds National de l’Emploi à prendre en charge les contributions sociales des auto-entrepreneurs, y compris les primes d’invalidité et de vieillesse.

Il est à noter que les étudiants, les freelancers, les retraités ou les travailleurs dans le secteur privé, qui doivent avoir la nationalité tunisienne et désirent s’inscrire sur cette plateforme doivent posséder un identifiant unique Mobile ID.

Pour plus d’informations, consultez la plateforme autoentrepreneur.tn : https://www.autoentrepreneur.tn/public/home

