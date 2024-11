Le championnat du monde de kyokushinkai 2026 se déroulera en Tunisie indique Taha Bagga, le président de la fédération tunisienne de kyokushikai, karaté et arts martiaux. “Il s’agit de la première fois que ce championnat organisé par Kyokushin World Union Association, se tiendra en dehors du continent asiatique, soit en Afrique et plus précisément en Tunisie”, a précisé le dirigeant tunisien, dans une déclaration à l’agence TAP.

Les finales de l’Open international des clubs de la discipline s’est déroulé dimanche à la salle Mzali à Monastiret a connu, de l’avis de tous les spécialistes présents, une grande réussite sur le plan technique, organisation et arbitrage.

Le président de la fédération tunisienne de kyokushikai, karaté et arts martiaux a ajouté que l’année 2026 sera marquée par deux évènements importants qui se tiendront en Afrique, à savoir le 3e championnat d’Afrique des nations, au mois d’avril à Alger, et le championnat du monde, en novembre à Monastir.

De son côté, le président de la Kyokushin World Union Association, Shihan Aleksandr Pichkunov, a estimé que l’Open international de Monastir qui a enregistré la participation de clubs de 19 pays, a été d’un excellent niveau technique, saluant les efforts de la fédération tunisienne de la discipline en vue de promouvoir ce sport en Tunisie.

Il a ajouté que la Tunisie a été retenue pour abriter le championnat du monde en 2026 grâce à la bonne infrastructure qui y existe, et aux conditions agréables de séjour et d’entraînement qu’elle peut offrir aux participants.

L’Open international de Monastir de kyokushinkai a été dominé par les athlètes tunisiens qui ont terminé à la première place devant la Russie (2e) et l’Irak (3e).

Tekiano avec TAP