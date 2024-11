Météo en Tunisie : Températures en légère baisse

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en légère baisse mardi 12 novembre 2024. Le temps sera partiellement nuageux avec des chutes de pluies orageuses au Nord, et seront provisoirement abondantes sur les régions côtières du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort avec une vitesse entre 30 et 40 km/h près des côtes et faible à modéré avec une vitesse entre 15 et 30 km/h à l’intérieur du pays, dépassant provisoirement 60 km/h lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera agitée à localement très agitée au Nord et moutonneuse aux côtes Est.

Les températures seront en légère baisse, dont les maximales seront comprises entre 17 et 22°c au Nord et au Centre et seront aux alentours de 15°c aux hauteurs Ouest et entre 21 et 25°c au Sud.