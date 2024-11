Nouvel ouvrage de Mahmoud Ben Romdhane : “La Révolution tunisienne. Une longue œuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023”

Le nouvel ouvrage de Mahmoud Ben Romdhane, intitulé « La Révolution tunisienne. Une longue œuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023 », sera officiellement présenté le vendredi 15 novembre au palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, à Carthage.

Le livre de Mahmoud Ben Romdhane explore la Révolution tunisienne, considérée comme la première et, à ce jour, unique révolution démocratique du XXIe siècle à l’échelle mondiale. Ce mouvement a surgi à un moment où les systèmes démocratiques sont en recul depuis près de vingt ans. Qualifiée de “grande révolution”, elle a déclenché une vague d’insurrections dans le monde arabe, qui n’ont cependant pas abouti de manière durable, faute d’un fondement historique similaire.

S’inspirant de l’approche de Tocqueville, Ben Romdhane analyse la Révolution tunisienne comme un point culminant d’une longue continuité historique. Il décrit cet événement non pas comme une rupture soudaine, mais comme le “complément du plus long travail”, une œuvre collective façonnée par dix générations. Sous-titré La Tunisie de 1574 à 2023, cet ouvrage se penche sur l’évolution historique de la Tunisie, marquée par des siècles de domination étrangère, de divisions internes, et d’une société traditionnelle et patriarcale.

Le livre retrace ainsi le passage progressif de la Tunisie, de territoire dominé et fragmenté à un État-nation souverain, où les citoyens deviennent acteurs et auteurs de leur propre destin. Cette évolution a mené à l’établissement d’institutions démocratiques, marquant l’entrée de la Tunisie dans une ère démocratique pleine de défis et d’incertitudes.

Mahmoud Ben Romdhane est professeur des universités en économie et président de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma. Ancien Président mondial d’Amnesty International, il est membre fondateur et ancien président de la section tunisienne d’Amnesty International.

Il fut aussi chargé du ministère du Transport et des Affaires sociales dans le premier gouvernement de la Deuxième République Tunisienne.

L’événement de présentation du livre La Révolution tunisienne. Une longue œuvre historique. La Tunisie de 1574 à 2023, sera animé par Abdelhamid Henia, membre de l’Académie et chef du Département des Sciences humaines et sociales.

Tekiano