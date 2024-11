CinémaTdour sera à Gafsa du 13 au 24 novembre 2024 pour enchainer ensuite avec les quartiers populaires de Tunis. L’équipe du projet informe que ce cinéma-bus, le premier du genre en Tunisie, prendra par la suite la direction du nord-ouest de la Tunisie début 2025.

CinémaTdour est un projet innovant lancé par l’Agora Djerba et l’association Focus Gabès, est plus qu’un simple cinéma itinérant. Avec un camion cinéma de 100 places, nous parcourons les régions de la Tunisie pour offrir à tous une opportunité d’accès au cinéma, souvent absente de ces territoires. L’objectif de cette initiative est d’offrir des espaces culturels là où ils manquent cruellement, en particulier pour les plus vulnérables.

À la suite des projections dans les délégations de Gabès de mai à août 2024, l’équipe CinémaTdour a été invitée à Neftah au mois d’octobre par la société “Rose de Sable”, l’un des leaders dans le domaine du conditionnement et d’exportation de dattes Tunisiennes.

Le but étant d’offrir une expérience cinématographique et culturelle unique et inédite à ses collaborateurs dans son usine pendant une semaine, et un accès gratuit à la communauté locale durant trois semaines au cœur de la ville (Soug Erbaa).

CinémaTdour a été accueilli avec beaucoup d’engouement et de joie tout le long de sa présence à Neftah ce qui a suscité l’ intérêt d’ autres partenaires pour se joindre à cette aventure.

Par ailleurs, le projet a récemment effectué un nouveau partenariat avec TERIAK, acteur majeur dans l’ industrie pharmaceutique, en finançant durant une année entière, des séances de cinéma aux profits d’enfants issus de milieux défavorisés, ainsi qu’aux personnes malvoyantes, sourdes, et à mobilité réduite.

Notre rêve est qu’ ensemble, nous œuvrons à briser les barrières géographiques, financières, sociales et culturelles en essayant de garantir à des milliers de Tunisiens un accès à la culture et à des moments de partage inédits, souligne l’équipe de ce projet ambitieux Cinématdour dans son communiqué.

Vous pouvez suivre l’itinéraire de Cinématdour سينما تدور et le programme des projections sur la page dédiée sur Instagram et Facebook https://www.facebook.com/cinematdour

Tekiano

Lire aussi:

Cinématdour سينما تدور, une salle de cinéma ambulante de 100 places qui s’apprête à sillonner la Tunisie