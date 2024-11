Hajj 2025 : Le ministère des Affaires religieuses s’engage à réduire les frais du pèlerinage

En vue de la saison du Hajj 2025 (1446 de l’Hégire), le ministère des Affaires religieuses s’engage à réduire les frais et charges pour les pèlerins tunisiens. Le ministre Ahmed Bouhali a assuré que son département travaille activement pour rendre cette saison plus abordable, répondant aux questions des députés lors d’une séance plénière consacrée à la mission du ministère.

Le ministre a précisé qu’une série de réunions avec divers ministères et la Société des Services Nationaux et des Résidences a été tenue pour identifier et prévenir les problèmes rencontrés lors de la saison de Hajj précédente. Cette collaboration vise à garantir une meilleure expérience pour les pèlerins tunisiens en 2025.

Concernant le manque de cadres religieux dans certaines mosquées, Bouhali a reconnu la difficulté de combler ces postes en raison de la baisse d’intérêt pour ces fonctions. Le ministère envisage de sensibiliser et former les cadres religieux pour répondre aux attentes des communautés locales. Pour cela, des cycles de formation seront organisés à l’Institut supérieur de théologie.

