Les élèves de l’école Galileo Galilei apportent bonheur et sensibilisation à la maison de retraite de Grombalia.

Les élèves des niveaux 6e année à 8e année de l’enseignement de base de l’École canadienne Galileo Galilei sis Ezzahra, ont rendu visite samedi 9 novembre 2024, aux résidents de la maison de retraite de Grombalia.

Organisée en collaboration avec Les Laboratoires Vital et l’association Omnia, cette initiative visait à promouvoir les échanges intergénérationnels et à apporter un moment de solidarité et de bonheur en ce début d’automne avec les résidents de la maison de retraite de Grombalia.

Lors de cette visite, les élèves ont offert des cadeaux préparés avec soin, notamment des chapelets, des cartes décoratives et un tableau artistique confectionné lors du club d’art de l’école. L’établissement a également contribué en faisant don de médicaments pour les résidents. Cette initiative a également permis aux élèves de développer leur sensibilité sociale en offrant leur temps et leur attention aux aînés.

L’événement a marqué plusieurs dates symboliques, dont la fête nationale de l’arbre, la Journée mondiale du diabète, et la Journée mondiale de l’enfance. Des activités variées ont ponctué la matinée et ont permis aux élèves de partager un moment ludique et pédagogique avec les résidents.

Cette rencontre intergénérationnelle avait aussi pour objectif de sensibiliser au diabète, une maladie qui touche plus de 500 millions de personnes dans le monde. En amont de la visite, les élèves avaient préparé des affiches informatives sur les dangers du diabète et l’importance d’un mode de vie sain, qu’ils ont présentées aux résidents avec sérieux et bienveillance.

Cette journée, marquée par des moments de partage et de joie, a renforcé chez les jeunes l’importance de l’empathie et du respect des aînés. Ces initiatives solidaires posent les bases d’une société respectueuse et unie, contribuant à former des citoyens conscients des enjeux sociaux et solidaires.

Tekiano