Creative Tunisia organise le défilé ” Just One More Night” à l’église Sainte-Croix de la médina de Tunis. L’événement de mode initié par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel à travers le projet Creative Tunisia, a fusionné la magie des contes orientaux avec l’élégance contemporaine, dans la soirée du mercredi 13 Novembre 2024.

Ce défilé a été présenté dans le cadre magique de l’espace culturel de l’église Sainte-Croix de Tunis récemment rénové par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, qui a offert une rencontre exceptionnelle entre la richesse historique de la médina et une vision moderne et audacieuse de la mode.

Bien plus qu’un simple défilé, « Just One More Night » est une immersion dans l’univers envoûtant des « Mille et Une Nuits », réinterprété par dix créateurs de mode tunisiens. À travers leurs collections, ces designers insufflent une touche moderne et raffinée aux récits légendaires, fusionnant mystère et innovation dans chaque pièce présentée.

L’événement est organisé par le projet Creative Tunisia qui soutient depuis 2019 la valorisation de l’artisanat tunisien dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna. Financé par l’Union européenne avec une contribution de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, et mis en œuvre par l’ONUDI en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat, Creative Tunisia œuvre à renforcer les chaînes de valeur artisanales, notamment dans le secteur de la mode.

En accompagnant les jeunes créateurs tunisiens et en favorisant les collaborations entre acteurs publics et privés du cluster Mode Tunis, Creative Tunisia contribue à structurer ce secteur tout en valorisant les savoir-faire locaux. « Just One More Night » illustre cette mission, en célébrant la fusion entre tradition et modernité, tout en offrant une expérience visuelle et artistique inoubliable qui honore le passé tout en embrassant l’avenir.

Les Créateurs participants au défilé Just One More Night sont : Amin Hajri, Anissa Aida, Koufia, Calestis, Salah Barka, Gypset, Vintage Diet, Houriettes, Livarbi et Boudoir de Chou.

« Just One More Night » a célébré la convergence entre l’héritage culturel de la médina et l’innovation créative de la mode contemporaine. Chaque aspect de cet événement, des créations des designers aux projections artistiques, est conçu pour offrir une expérience inoubliable qui honore le passé tout en embrassant le présent.

