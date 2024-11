L’institut Cervantes à Tunis présente le Festival Méditerranéen de Poésie et un concert de Karmento

L’institut Cervantes à Tunis organise le festival Méditerranéen de Poésie mardi 19 novembre à 18h30 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said. En marge de ce festival, un concert de l’artiste folk Karmento aura lieu le mercredi 20 novembre 2024 à 19h30 au palais Ennejma Ezzahra.

Organisé par l’ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Institut Cervantes, en collaboration avec le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), le festival Méditerranéen de Poésie sera marqué par la participation de trois poètes espagnols d’exception; Yolanda Castañ, Miren Agur Meabe Plaza et Rocío Rojas Marcos.

Le festival verra aussi la participation de trois poètes tunisiens de renom; Saloua Rebhi, Sonia Maddouri et Afrah Jebali, afin d’offrir un récital poétique qui promet d’être un véritable pont entre les cultures et les sensibilités de la Méditerranée.

Le concert de l’artiste folk Karmento du 20 novembre à Sidi Bou said est proposé dans le cadre de la 16ème édition du programme musical “Cervantes en route”. L’artiste espagnole qui a sorti en 2020 son album intitulé “Este devenir” considéré comme l’un des meilleurs albums de Root Music de l’année, effectue une tournée fructueuse dans plusieurs pays.

En février 2024, l’artiste présente son nouvel album “La Serrana”, qui reçoit d’excellentes critiques de la part des médias spécialisés et obtient deux nouvelles nominations aux Premios de la Música pour son premier single en avant-première Fangos.

