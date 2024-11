L’Université de la Manouba lance la Chaire UNESCO sur l’enseignement supérieur pour un développement durable en Afrique, lors d’une table ronde avec des représentants académiques, ministériels et diplomatiques.

Cette initiative, inaugurée mercredi 13 novembre 2024, s’inscrivant dans le programme UNITWIN/Chaires UNESCO, devient la cinquième chaire en Tunisie et la douzième en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. A noter que le programme de jumelage UNITWIN qui encourage la coopération et le réseautage entre les universités, a permis le lancement de 4 chaires en Tunisie depuis 1997.

Jouhaina Ghrib, superviseure de la Chaire, a précisé que l’accord pour sa création a été signé en juin 2024. Une équipe de chercheurs collabore déjà avec l’UNESCO pour aborder les Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique.

La Chaire UNESCO sur l’enseignement supérieur pour un Développement Durable en Afrique de l’UMA est une équipe hébergé à l’ISCAE-UMA qui collabore avec l’UNESCO à un projet visant à faire progresser les connaissances et la pratique dans le domaine de priorité commune et en lien avec les domaines de compétences de l’UNESCO.

Ce programme de quatre ans vise à sensibiliser les étudiants, la société civile et les responsables universitaires de plusieurs pays africains aux ODD.

Les activités de la chaire incluent également les divers intervenants dans les politiques publiques en Tunisie et en Afrique afin d’aligner les politiques au sein des pays sur les Objectifs du Développement Durable, en partenariat avec un certain nombre d’acteurs économiques et sociaux et d’institutions internationales telles que le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), la Banque nationale agricole, le Groupement d’intérêts économiques (GIE) et l’opérateur Orange.

Amer Cherif, président de l’Université de l’UMA, espère renforcer la visibilité des universités tunisiennes. Samia Ben Ali Saadaoui, du bureau régional de l’UNESCO, souligne que cette chaire favorisera la recherche et le partenariat international, renforçant ainsi l’enseignement supérieur et l’échange de connaissances.

