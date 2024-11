Match Madagascar vs Tunisie : où regarder le match des qualifications à la CAN 2025 du 14 novembre?

Match Madagascar vs Tunisie se joue jeudi 14 novembre 2024 pour le compte de la 5ème journée des qualifications à la CAN 2025. La rencontre Madagascar vs Tunisie est prévue pour 17h00 au stade Loftus Versfeld de Pretoria.

Les aigles de Carthage doivent mettre le paquet pour obtenir leur qualification pour la phase finale pour la 22e fois de son histoire et la 17e consécutive depuis l’édition de Tunis-1994. Le match contre Madagascar sera dirigé par le Gabonais Pierre Ghislain Atcho.

La sélection tunisienne occupe la tête du classement du Groupe A (7 points) devant les Comores (6 points), la Gambie (5 points) et Madagascar (2 points). Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale. L’autre match du groupe opposera, vendredi, la Gambie et les Comores.

Vous pouvez regarder le Match Madagascar vs Tunisie en direct live sur les chaines beIN Sports ar 2, beIN Sports fr 1. Le streaming du Match Madagascar vs Tunisie est accessible sur le site beinconnect.