Météo en Tunisie : brouillards locaux et pluies éparses au nord la nuit

La Météo en Tunisie affiche des brouillards locaux puis des nuages passagers concerneront la plupart des régions, jeudi 14 novembre 2024, et s’intensifieront à la fin de la nuit sur les régions côtières du Nord avec des pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort au Golfe de Gabès et faible à modéré sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera agitée au Golfe de Gabès et moutonneuse à peu agitée au reste des côtes. Les températures maximales seront globalement comprises entre 22 et 27°c et seront aux alentours de 19°c aux hauteurs de l’Ouest, selon la même source.