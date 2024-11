La série OPPO Find X8 lance le SoC MediaTek Dimensity 9400 pour les marchés mondiaux, combinant performances, efficacité et expériences IA inédites

Les smartphones OPPO Find X8 et Find X8 Pro seront les premiers appareils disponibles dans le monde dotés du nouveau chipset puissant de MediaTek, le Dimensity 9400. Il combine une conception All Big Core de deuxième génération avec des capacités évoluées d’IA, de calcul, de jeu et de photographie de pointe pour des performances ultra.

D’après Andy WU, vice-président d’OPPO, président de la gamme de produits Find : « La série Find X8 mettra entre les mains des clients des jeux, des images et une fluidité de qualité supérieure. Ces performances de classe mondiale sont rendues possibles grâce à notre solide partenariat avec MediaTek. Nous sommes impatients de voir MediaTek et OPPO continuer à propulser la technologie de pointe en tant que force motrice principale apportant plus d’innovation aux utilisateurs du monde entier ».

Dr. Yenchi Lee, Directeur général de Wireless Communications Business Unit, MediaTek, a pour sa part souligné « Depuis de nombreuses années, OPPO et MediaTek travaillent ensemble dans la même mission : explorer et diriger en permanence le développement de nouvelles technologies.

Le Dimensity 9400 est un chipset révolutionnaire, avec sa conception All Big Core de deuxième génération offrant une puissance de pointe et des performances incroyables. Nous avons hâte que davantage de personnes en fassent l’expérience avec OPPO Find X8 et Find X8 Pro ».

Le Dimensity 9400 adopte la conception All Big Core de deuxième génération de MediaTek, intégrant un coeur Arm Cortex-X925 fonctionnant à 3,62 GHz, combiné à 3 cœurs Cortex-X4 et 4 cœurs Cortex-A720.

Cette conception offre des performances monocœur 35% plus rapides et des performances multicœurs 28% plus rapides par rapport au chipset phare de la génération précédente de MediaTek. Tout se déroulera sans problèmes, de l’utilisation quotidienne sur la série Find X8 aux montages vidéo 4K et au multitâche intensif sur plusieurs applications.

Les nouveaux smartphones Find X8 et Find X8 Pro sont également des machines de jeu puissantes. Le processeur Arm Immortalis-G925 à 12 cœurs de MediaTek offre des performances de ray tracing jusqu’à 40% plus rapides par rapport à la génération précédente, ainsi que des fonctionnalités de niveau PC avec prise en charge des microcartes d’opacité (OMM) pour des effets réalistes. Le puissant GPU du chipset offre également une augmentation des performances de pointe de 41% avec une efficacité jusqu’à 44% supérieure, ce qui permet aux utilisateurs de jouer plus longtemps.

En termes réels, cette puissance combinée au système de refroidissement personnalisé d’OPPO pour les Find X8 et Find X8 Pro garantit que les deux peuvent assurer des jeux exigeants tout en offrant des fréquences d’images constantes et élevées, même avec des paramètres graphiques sophistiqués.

Construit sur le procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC, le Dimensity 9400 est jusqu’à 40% plus économe en énergie, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’une plus longue durée de vie de la batterie sans sacrifier les performances. Associée à la technologie de batterie silicium-carbone haute capacité de la série Find X8, cette combinaison offre réellement une autonomie de plusieurs jours à la batterie.

Alimentant la série Find X8 et les capacités d’IA avancées de ColorOS, le NPU de 8ème génération de MediaTek offre des performances d’IA génératives exceptionnelles, avec des performances ultra du modèle de langage étendu (LLM), jusqu’à 80% plus rapides tout en étant jusqu’à 35% plus économe en énergie lors du calcul des tâches d’IA.

Profitant des puissantes capacités d’intelligence artificielle intégrées au Dimensity 9400, OPPO a travaillé avec MediaTek pour intégrer l’intelligence linguistique de Google Gemini Nano dans Magic Compose. Dans Google Messages, cette fonctionnalité crée des réponses contextuelles dans une gamme de tons dans plusieurs langues, ce qui permet de gagner du temps et d’atteindre les bonnes notes, avec des styles de réponse tels que : Excité, Détendu, Lyrique, Formel, Court et même Shakespeare.

En combinant la puissance de l’Imagiq 1090 ISP de MediaTek avec le système d’appareil photo Hasselblad Master et le moteur d’image HyperTone de la série Find X8, les performances photographiques et vidéo sont meilleures que jamais. Grâce aux avancées en matière de zoom alimenté par l’IA, aux performances en basse lumière et à la vidéo HDR ainsi qu’au zoom fluide, les appareils photo Find X8 et Find X8 Pro sont prêts à exceller.

Le Dimensity 9400 consomme également jusqu’à 14% d’énergie en moins lors de l’enregistrement de vidéos 4K à 60 fps (comparé au chipset de la génération précédente), un paramètre favori des créateurs, de sorte que la série Find X8 peut enregistrer des séquences plus belles et plus fluides pendant plus longtemps.

L’intelligence artificielle LinkBoost d’OPPO associée aux mises à niveau de MediaTek apportées grâce à la connectivité du Dimensity 9400 garantit que la série Find X8 vous offre la meilleure chance d’une connexion sans interruption, que ce soit pour jouer en ligne ou pour télécharger une vidéo dans un stade bondé. Et cette stabilité exemplaire s’étend au Wi-Fi, avec MediaTek Xtra RangeTM 3.0 offrant jusqu’à 30m de couverture Wi-Fi supérieure.

Plus de détails et de performances de la nouvelle série Find X8, alimentée par l’incroyable MediaTek Dimensity 9400, seront annoncés lors du prochain événement de lancement mondial.

