Météo en Tunisie : Pluies éparses et localement orageuses

La Météo en Tunisie affiche des pluies éparses et localement orageuses vendredi 15 novembre 2024. Des nuages denses se forment sur les régions côtières du Nord avec des pluies éparses qui seront localement orageuses et diluviennes.

Des nuages passagers seront progressivement denses, à la fin de la journée, sur les régions de l’Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays, puis il se dirigera vers le secteur Nord au Nord, l’après midi. La mer sera moutonneuse à localement agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés au Nord, sur les hauteurs et au Sahel et entre 25 et 29 degrés sur le reste des régions.