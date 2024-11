Olympiade arabe des Mathématiques à Doha : des élèves tunisiens remportent 3 médailles d’or et 1 médaille d’argent

Quatre élèves tunisiens ont remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent à la 4e édition de l’olympiade arabe des mathématiques, qui s’est déroulée du 10 au 14 novembre 2024 à Doha (Qatar) a déclaré la présidente de l’association tunisienne des compétitions et de la culture des mathématiques Monia Daghmouri Bouzouita à l’agence TAP.

Les lauréats Aous Dhahri, élève en troisième année Mathématiques au lycée pilote de monastir, Oussema Souissi, élève en quatrième année mathématiques au lycée d’El Menzah 8 à l’Ariana et Mohamed Kraiem Bouallegue, élève en première année secondaire au lycée pilote de Bizerte ont remporté les médailles d’or, alors que la médaille d’argent a été décernée à Ayoub Abdouli.

Au cours de cette 4eme édition, la Tunisie a remporté le prix de la meilleure performance dans cette discipline à l’échelle arabe.

L’Olympiade arabe des mathématiques 2024 a été organisée à Doha en partenariat avec l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et la commission nationale de Qatar pour l’éducation et les sciences.

Tekiano avec TAP