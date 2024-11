Palmarès du Festival National de Théâtre Tunisien 2024 : la pièce “El Bakkhara” de Sadok Trabelsi triomphe

La clôture du Festival national de théâtre tunisien 2024 “Saisons de la Créativité” s’est déroulée dans la soirée du jeudi 14 novembre à à la salle 4ème Art de Tunis. Cette 2e session a été organisé par le Théâtre national tunisien (TNT), en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et Microcred.

La pièce “El Bakkhara” (Toxic Paradise), mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, a remporté le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne (doté d’une valeur de 30.000 dinars tunisiens).

Palmarès du Festival National de Théâtre Tunisien 2024

Meilleure pièce de théâtre : pièce “El Bakkhara” (Toxic Paradise), mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (30 000 TND).

Meilleure interprétation masculine : Skander Hentati pour son rôle dans la pièce “Rawdhat el Ocheq” (Le Jardin des Amants) de Moez Achouri (10 000 TND).

Meilleure interprétation féminine : Nadia Belhaj pour son rôle dans la pièce “Bila Onwen” (untitled) de Marwa Manai produite par le Centre des arts dramatiques et scéniques de l’Ariana (10 000 TND).

Meilleure scénographie : pièce “Bila Onwen” (Untitled) de Marwa Manai (10 000 TND).

Meilleur texte théâtral : pièce “El Bakkhara” mise en scène par Sadok Trabelsi d’après un texte de Ilyes Rebhi (10 000 TND).

Meilleure mise en scène : le metteur en scène Mohamed Ali Said pour son oeuvre “Iitiraf” (confession) (10 000 TND).

Le festival a réuni 15 pièces de théâtre produites entre novembre 2023 et octobre 2024, évaluées par un jury présidé par Raouf Ben Amor et et regroupant Abdelwahed Mabrouk, Souad Ben Slimane et Basma Ferchichi.

Des prix d’encouragement ont été décernés par le Théâtre national tunisien et la fondation FABA aux meilleurs participants aux ateliers et master-class et qui sont dotés d’un montant global de 4 500 dinars (1500 dinars pour chaque prix).

Ils ont été attribués comme suit: le prix de la meilleure photographie attribué à l’étudiante Imen Ghazouani, le prix de la meilleure vidéo décerné à Nesrine Beni et le prix de la meilleure critique théâtrale a été remporté par l’étudiant Khalil Ben Hriz.

Le directeur du TNT, Moez Mrabet, a salué le succès artistique et organisationnel de cette édition, soulignant l’importance d’intégrer les technologies modernes au théâtre. Il a également réaffirmé l’engagement du festival en faveur des causes humaines, notamment pour la Palestine et le Liban.

L’édition 2024 a également honoré l’acteur iranien Mostafa Zamani et s’est conclue par la pièce libanaise “Jogging”, une œuvre puissante portée par Hanane Hajj Ali.

