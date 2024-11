Prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative: les gagnants dévoilés par l’ONTT

Les gagnants du Prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative lancé en octobre dernier ont été dévoilés lors d’une soirée organisée par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), jeudi 14 novembre 2024.

Cette première édition du concours Tounes Lik lancée par l’ONTT et ouverte aux jeunes de plus de 18 ans, vise à valoriser les créatifs tunisiens oeuvrant à la promotion de la destination Tunisie à travers des productions vidéo innovantes et originales.

Les gagnants du Prix Tounes Lik dans sa première édition sont:

1er prix tourisme culturel :Mohamed Amine ben Brahim

1er prix tourisme saharien : Achraf baba

1er prix tourisme alternatif : Hassan gharmoul

2eme prix tourisme culturel : Malek Gharbi

2eme prix tourisme alternatif : Ismail Ahres

2eme prix tourisme saharien : Anis boukhris

3eme prix tourisme culturel : Chedi hammouda

3eme prix tourisme saharien : Achraf ben hassine

3eme prix tourisme alternatif : Dhia hassouna

Ce concours s’appuie sur trois axes relatifs aux tourismes saharien et d’oasis, culturel, ainsi qu’au tourisme alternatif. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du tourisme pour développer le produit touristique, sa diversification et sa promotion digitale. Le directeur de l’ONTT a indiqué que la 2ème édition du concours sera destiné aux créateurs de contenu dans tous le monde.

Tekiano