Une solution de conversion des déchets organiques en énergie verte lauréate de l’Orange Summer Challenge 2024

Une solution de conversion des déchets organiques en énergie verte est la lauréate de l’Orange Summer Challenge 2024. La 14ᵉ édition de l’OSC ou Orange Summer Challenge organisée par Orange Digital Center Tunisie, a dévoilé ses lauréats lors d’une cérémonie à la Cité de la Culture le 13 novembre 2024.

Avec pour thème “Tech4Impact : Booster l’entrepreneuriat pour un changement constructif”, cette compétition a mobilisé 14 centres Orange Digital en Afrique et au Moyen-Orient.

En partenariat avec EY Tunisie, Amazon Web Services et Nokia, OSC a rassemblé quatre équipes composées de jeunes talents tunisiens pour développer des solutions technologiques dans les domaines de la santé, de l’énergie et de l’agriculture. Pendant trois mois d’intense travail, ces équipes ont bénéficié de formations spécialisées et d’un mentorat assuré par des experts.

Les projets en compétition à l’Orange Summer Challenge 2024

DIALY HELP : Dispositif connecté pour surveiller les signes vitaux des patients en dialyse et optimiser la gestion des soins.

GREENY SOLUTIONS : Outil automatisé pour optimiser les ressources dans les fermes en intérieur.

MEPS : Technologie de conversion des déchets organiques en biogaz et engrais, pour une énergie verte durable.

VOLTISENSE : Solution IoT et IA pour une gestion énergétique efficace des bâtiments.

Le grand vainqueur

Grâce à un vote public via l’application Votepad, l’équipe MEPS a remporté la compétition tunisienne. Elle représentera la Tunisie à l’échelle internationale. Sont arrivés ensuite dans le classement VOLTISENSE, DIALY HELP et GREENY SOLUTIONS respectivement second, troisième et quatrième.

L’équipe MEPS va concourir pour la Tunisie aux côtés des 13 autres lauréats ODC MEA, pour remporter le titre de grand vainqueur de Orange Summer Challenge 2024.

Tekiano