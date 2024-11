L’Appel à projets Green Impact prolongé : pour des initiatives environnementales en Tunisie

L’Appel à projets “Green Impact”, qui offre une opportunité aux laboratoires de recherche, enseignants-chercheurs et acteurs socio-économiques (entreprises, organismes publics, municipalités, centres techniques et associations) en Tunisie pour soumettre des projets collaboratifs innovants et impactants dans le domaine de l’environnement, est prolongé.

Cette initiative est lancée dans le cadre du projet ARESSE (Appui à la Recherche et l’Enseignement Supérieur dans le Secteur de l’Environnement), financé par l’Union européenne à travers le programme Tunisie Verte & Durable et mis en œuvre par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR).

Les projets doivent répondre aux défis environnementaux prioritaires tels que :

– La lutte contre le changement climatique.

– L’économie circulaire.

– La gestion et valorisation des déchets.

– Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

– La préservation de la biodiversité.

– La gestion durable des ressources naturelles et l’urbanisation durable.

Chaque proposition doit inclure un consortium d’au moins deux laboratoires multidisciplinaires et associer un partenaire socio-économique. Le financement maximal est de 700 000 dinars tunisiens, avec une durée de mise en œuvre limitée à deux ans.

Les candidatures ont été prolongées et pourront désormais être déposées jusqu’au 16 janvier 2025, offrant ainsi un délai supplémentaire pour permettre aux porteurs de projets de finaliser leurs propositions. à l’adresse : greenimpact.aresse@gmail.com.

Des sessions d’information ont été organisées à Sfax et Tunis, avec une prochaine session prévue à Sousse pour expliquer les modalités de participation.

Pour plus de détails sur les critères et la procédure, consultez le site officiel : www.anpr.tn. Les acteurs intéressés sont encouragés à participer pour promouvoir la recherche collaborative en faveur de l’environnement.

