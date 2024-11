Match Tunisie vs Gambie : où regarder le match qualificatif à la CAN 2025 du 18 novembre?

Le Match Tunisie vs Gambie se joue lundi 18 novembre 2024 pour le compte de la 6ème et dernière journée des qualifications à la CAN 2025, la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc en 2025. Le Match Tunisie vs Gambie est à suivre à partir 20h sur la pelouse du stade de Radès.

Les aigles de Carthage ont remporté leur match face à Madagascar à Pretoria jeudi dernier, ce qui a rendu officielle la qualification de la Tunisie à une 22e phase finale de la CAN et la 17e de suite. Kais Yacoubi, le sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne, déclare néanmoins “Nous tenons à terminer la campagne des qualifications en tête du groupe A”, même si le match se joue sous aucune pression.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Gambie en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 2, beIN Sports fr 3 et Sport Digital. Le lien streaming du Match Tunisie vs Gambie est consultable sur le site de beinconnect.

