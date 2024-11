Ooredoo Tunisie honore les jeunes créateurs de contenu touristique tunisien

Ooredoo Tunisie a eu l’honneur de participer à la cérémonie de clôture de la première édition du programme Tounes Lik , organisée sous l’égide du Ministère du Tourisme et de l’Office National du Tourisme. Cet événement a été l’occasion pour récompenser les réalisations remarquables de jeunes talents qui ont réalisé et produit des vidéos promotionnelles mettant en valeur la richesse et la diversité du tourisme tunisien.

Ooredoo a réaffirmé son engagement envers le soutien des talents locaux et la promotion du secteur touristique en récompensant les lauréats chaque catégorie : tourisme alternatif, tourisme saharien et tourisme culturel. Ces jeunes talents ont fait preuve d’une créativité exceptionnelle et d’une passion débordante, apportant une vision innovante à la promotion des atouts uniques du tourisme tunisien.

Le programme a mis en lumière divers thèmes touristiques, et les participants ont su créer des contenus visuels captivants mettant en exergue la beauté naturelle de la Tunisie, le patrimoine culturel et les expériences touristiques novatrices du pays. En soutenant cette initiative, Ooredoo Tunisie confirme sa volonté de contribuer au développement de l’économie nationale et d’encourager les jeunes talents à poursuivre leurs ambitions créatives.

« Nous sommes fiers de récompenser le travail exceptionnel de ces jeunes innovateurs qui ont su mettre en avant la beauté exceptionnelle et l’authenticité des sites touristiques en Tunisie », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie. « Leurs contributions ont mis la lumière non seulement sur la diversité de notre offre touristique, mais elles inspirent également davantage de créativité et de développement dans ce secteur. ».

Avec des initiatives comme « Tounes Lik », Ooredoo continue de consolider son rôle en tant que partenaire clé dans l’autonomisation des jeunes et la promotion de la culture, assurant ainsi que la Tunisie demeure une destination de choix pour les touristes du monde entier.

Communiqué